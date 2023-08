Uomini e Donne, ex corteggiatore incoronato «Il più bello d'Italia»: ecco di chi si tratta

di Redazione web

È Andrea Foriglio «Il più bello d'Italia». L'ex corteggiatore di Nicole Santinelli si è aggiudicato la corona al concorso la cui finale si è tenuta ieri ad Alassio, in Liguria. Il vincitore del concorso ha partecipato nell'ultima edizione del programma di Maria De Filippi conquistando la tronista, ma purtroppo non divenendone la scelta finale.

«I miei non sapevano nulla. Continuerò a fare il mio lavoro»: ecco come ha commentato la vittoria Andrea Foriglio.

Andrea Foriglio: l'emozione per la vittoria

L'ex corteggiatore, 32 anni, romano, di professione osteopata ha così commentato la vittoria: «Voglio raccontarvi una breve storia. Prima di farlo, riflettevo sul fatto che è proprio vero… è proprio vero che le cose belle, se volete che accadano, tenetele per voi, strette. Probabilmente i miei genitori quando vedranno questo post, rimarranno stupiti, come è successo altre volte, ma ormai mi conoscono. Si, perché nemmeno loro sapevano nulla. L’ho tenuto per me, fino alla fine, con tutti. Detto ciò, ve la racconto. Andrò veloce. Era un pomeriggio di metà primavera, quando casualmente conosco una persona che mi propone di partecipare al concorso: “Il più bello d’Italia”. Non avevo mai pensato di partecipare a questo tipo di manifestazioni; mi sono sempre concentrato e dedicato solo sullo studio, sul lavoro, sulla crescita personale, nel migliorare ogni giorno la mia persona, nel divulgare benessere e salute. Queste sono cose e abitudini che continuerò a mantenere sempre, fino alla fine dei miei giorni, per me sono sacre, fanno parte della vita che mi sono scelto, che mi sono costruito da zero».

Dopo la vittoria

«Continuerò a svolgere, come ho sempre fatto con estrema professionalità, il mio lavoro, non cambierà assolutamente NULLA - ha continuato l'ex corteggiatore di Uomini e donne -.

Martedì 22 Agosto 2023

