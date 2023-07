Roberta Di Padua, nuova frecciatina a Nicole Santinelli? Lei ribadisce: «Ho sempre ragione»

di Redazione Web

Niente da fare, continua a non esserci feeling tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. La storica dama del trono over di Uomini e Donne e l'ex tronista dal primo momento che si sono incontrate non hanno mai nascosto la reciproca antipatia che provano l'una per l'altra. Dopo la fine del reality condotto da Maria De Filippi, Roberta di Padua ha espresso la sua opinione riguardo a quanto è accaduto tra Nicole e Carlo, lanciando delle frecciatine all'ex tronista. Quest'ultima, nei giorni scorsi è tornata a parlare della sua breve storia con Carlo Mancini sottolineando di aver avuto poco tempo per capirsi realmente all'interno del reality. Questa affermazioni hanno portato Roberta di Padua ad intervenire nelle sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Roberta Di Padua è stata diretta nelle sue Instagram stories: «Sto vedendo e seguendo tutto. - ha sottolineato la dama -.

Nicole Santinelli deciderà di rispondere a Roberta Di Padua? Non ci resta che aspettare per eventuali aggiornamenti.

