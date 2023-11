Andrea Cerioli, l'ex tronista di Uomini e Donne in ospedale: «È stato tutto un incubo». Come sta

di Cristina Siciliano

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne è tornato a parlare del problema di salute contro il quale sta facendo i conti da un bel po' di tempo. L'ex tronista di Uomini e Donne, che presto diventerà papà di una bella femminuccia, ha raccontato nelle sue Instagram stories di essersi sottoposto ad un intervento di colecistectomia. Andrea Cerioli aveva già spiegato in precedenza che la natura dei suoi dolori allo stomaco: «Il problema non è il calcolo. Ma si tratta del tanto fango biliare che mi gonfia la coleciste e, non riuscendo ad uscire mi causa un grosso dolore addominale riversando la bile nello stomaco». E proprio nelle ultime ore l'ex tronista ha raccontato ai suoi follower di aver superato l'intervento nonostante sia stato un periodo difficile.

Andrea Cerioli su Instagram

«Fine.

L'ex tronista di Uomini e donne ha così comunicato ai suoi follower di essersi sottoposto ad un intervento di colecistectomia per risolvere i problemi che lo attanagliavano nell'ultimo periodo.

Operazione giunta al termine, adesso Andrea Cerioli spera solo di rimettersi quanto prima.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 16:14

