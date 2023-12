Kate Middleton e William, il viaggio a Roma: «Potrebbero incontrare Papa Francesco durante il soggiorno in Italia»

di Alessia Di Fiore

William e Kate Middleton in arrivo in Italia? La prossima primavera il principe e la principessa di Galles avrebbero progettato il loro primo viaggio di coppia in Italia.

William e Kate dal Papa

Nonostante Kensington Palace non abbia ancora ufficializzato la notizia, il Daily Mail ha spifferato che una possibile data già sarebbe stata fissata e che nel corso del loro soggiorno sul suolo italiano, i principi potrebbero addirittura recarsi in Vaticano per incontrare di persona Papa Fancesco.

Il loro viaggio a Roma non sembrerebbe essere esclusivamente una visita di piacere ma potrebbe contribuire a promuovere le relazioni angio-italiane di cui pare si stia discutendo da un po'. «Non vediamo l’ora di annunciare i piani di viaggio del Principe e della Principessa a tempo debito», ha riportato un portavoce della coppia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 15:31

