Harry: «Vi racconto il Natale in cui Meghan ha conosciuto la Regina. Kate era incinta e abbiamo rotto il protocollo reale»

di Tommaso Cometti

Polemiche e un reciproco scambio di accuse. Il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan, da diversi anni vivono lontano dai reali inglesi. Anche quest'anno i due esuli non torneranno nel Regno Unito per Natale. Rimangono, quindi, le distanze da Re Carlo e, soprattutto, da William e Kate. Tuttavia, come riporta il Mirror, la coppia, che vive negli Stati Uniti, hanno raccontato il primo 25 dicembre passato con gli altri reali, nel 2017. Un racconto che ha lasciato tutti di stucco. Soprattutto per ciò che è stato detto.

Il Natale in cui Harry ha portato Meghan a Sandringham House

La famiglia reale inglese, per tradizione, trascorre il Natale a Sandringham House, residenza di campagna nel villaggio di Sandringham. Harry nel 2017 introdusse una "scheggia impazzita" nella tradizionale cerimonia natalizia dei Windsor: Meghan, che non era ancora sua moglie. «La famiglia l'ha accolta con entusiasmo.

Kate era incinta di cinque mesi ed era presente anche la regina Elisabetta II.

Il protocollo non rispettato

La presenza di Meghan costituiva una violazione delle consuetudini inglesi: per tradizione a queste cerimonie non partecipano i membri che non fanno ancora parte della famiglia reale.

L'ultimo Natale insieme nel 2018, poi la rottura

Harry e Meghan hanno trascorso l'ultima volta il Natale a Sandringham nel 2018. Lì i rapporti con Kate e William erano idilliaci, tanto che la stampa lì aveva soprannominati i "favolosi quattro". Poi le accuse di razzismo, la Meghanexit, le interviste choc e gli affronti.

Oggi Harry e Meghan vivono in California. Ed è presumibile che difficilmente si riuniranno alla famiglia inglese per le festività.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 16:48

