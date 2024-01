Wanda Nara e Mauro Icardi, look rivoluzionario: «I nuovi Barbie e Ken»

di Dajana Mrruku

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno trascorso le vacanze insieme ai loro piccoli in Turchia per poi volare oltreoceano per alcuni progetti di lavoro. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, Wanda ha deciso di dedicarsi per un po' ai figli, ma quando il lavoro chiama, la coppia risponde presente. Motivo per cui i due sono volati in Brasile dove hanno dato una svolta al loro look. D'altronde, nuovo anno, nuovo look.

Il nuovo look

Via il color castano cioccolato che ha acocmpagnato Wanda Nara per tutta la durata di Ballando con le Stelle e benvenuto biondo platino. La conduttrice e showgirl argentina è tornata al suo colore "naturale" e anche il marito Mauro ha voluto rinfrescare il suo biondo platino.

«Siete i nuovi Barbie e Ken», ha scritto una fan sotto al post condiviso dalla coppia in cui annunciano il cambio look e nuovi progetti in arrivo. Entrambi biondissimi, occhi chiarissimi e bellissimi: il paragone è del tutto azzeccato!

