Vittoria Deganello attaccata da un hater: «Alessandro Murgia ti ha solo usata e io godo». Lei risponde furiosa: fai schifo

Vittoria Deganello, neo mamma della piccola Ginevra, nata il 25 aprile, si è trovata a dover rispondere a un commento di cattivo gusto di un hater. La bambina è frutto della relazione avuta dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne con il calciatore Alessandro Murgia, un rapporto che non si è concluso nel migliore dei modi. In queste ore, l'ex corteggiatrice si è trovata a dover rispondere ad un commento di un hater davvero forte. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il commento dell'hater

Vittoria Deganello ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con la piccola Ginevra.

Poi, l'hater ha aggiunto: «Questa bambina esposta ogni giorno sui social come un oggetto. Questo non è assolutamente amore materno. Una mamma che ama proteggerebbe e ne custodisce gelosamente i momenti intimi del proprio cucciolo con le persone intime e care della propria famiglia, non qui sui social. Hai questa bambina come un trofeo, un traguardo raggiunto: questo non è l'amore vero e pulito di una mamma che ama il proprio cucciolo. Si vede lontano un chilometro. Mi dispiace solo per questa bambina, per la tua immaturità, quanto soffrirà».

La replica di Vittoria Deganello

Nelle sue Instagram stories, Vittoria Deganello ha pubblicato lo screen del commento e ha risposto all'hater furiosa. «Fai schifo tu e le persone che hanno messo like a questo commento abominevole - ha sottolineato Vittoria Deganello nelle sue Instagram stories -. Farò di tutto purché mia figlia cresca in un mondo dove non debba mai avere a che fare con persone come te».

