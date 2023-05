Vittoria Deganello e i problemi con l'allattamento: «Sono veramente stremata e non vorrei mollare, ma...»

di Redazione web

Vittoria Deganello è diventata mamma da pochi giorni della sua bambina Ginevra, avuta dal calciatore della Spal, Alessandro Murgia, con il quale, però, si è lasciata all'inizio della gravidanza. L'influencer ha raccontato sui social tutta la sua esperienza con il pancione, fino a poche ore prima di abbracciare la sua bambina. Ora, Vittoria è un po' meno attiva di prima sui social e ha raccontato il motivo alle sue fan.

La storia Instagram di Vittoria Deganello

Vittoria Deganello nell'ultima storia che ha pubblicato su Instagram appare un po' stanca e rivolgendosi alle sue follower, dice: «Giuro che prima o poi tornerò a parlare anche con voi ma, come vi accennavo l'altro giorno, sto combattendo un po' con l'allattamento. Sono veramente stanca e stremata in questi giorni perché non è facile. Ci sono delle volte in cui la bambina si attacca senza problemi e altri giorni che prima di attaccarsi deve passare un'ora tra pianti e urla. Comunque sia, io non voglio mollare perché allattare è sempre stata una delle cose che desideravo di più e non farlo mi dispiacerebbe troppo quindi ce la farò. Se qualcuna di voi ha avuto esperienze simili alla mia, datemi dei consigli, vi leggo».

Vittoria Deganello è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta, infatti, 670 mila follower. L'influencer in questi mesi, è stata davvero apprezzata per come ha parlato della sua gravidanza da mamma single e per il fatto di avere affrontato tutto completamente da sola.

