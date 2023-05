Vittoria Deganello: ecco come ho risolto i problemi con l'allattamento. «C'è voluta molta fatica»

di Redazione Web

Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata da pochi giorni mamma della piccola Ginevra. Si è sentito molto parlare della sua gravidanza a causa dei pettegolezzi riguardo al suo rapporto con il calciatore della Spal, Alessandro Murgia, padre di sua figlia.

Oggi però, a pochi giorni dal parto, l'ex corteggiatrice è tornata sul suo profilo Instagram, con in braccio la piccola Ginevra, per raccontare in che modo ha affrontato il problema dell'allattamento.

Vittoria Deganello e i problemi con l'allattamento: «Sono veramente stremata e non vorrei mollare, ma...»

Vittoria Deganello mamma, il racconto del parto doloroso: «Mi sentivo dilaniata, 36 ore di contrazioni»

Vittoria Deganello nelle sue ultime Instagram stories ha voluto aggiornare i suoi follower su come sta affrontando le giornate con la piccola Ginevra. «Volevo aggiornarvi riguardo all'allattamento. Come prima cosa, vi ringrazio perché molte di voi mi hanno dato dei consigli utilissimi. Io ho risolto con il tiralatte perché lei faceva fatica ad attaccarsi al seno. Ma se lei non si attaccava non stimolava neanche il seno a procurargli del latte», ha raccontato Vittoria.

Poi ha aggiunto: «Non ho mollato nonostante la fatica e adesso va molto meglio. Comunque la bambina è bravissima e sta prendendo anche i ritmi con i suoi orari», ha concluso l'ex corteggiatrice.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA