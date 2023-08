Virna Toppi e Nicola Del Freo, nata Asia: «Il nostro più grande successo»

di Redazione web

Virna Toppi e Nicola Del Freo, i due primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, sono diventati genitori della loro prima bambina Asia che hanno presentato sui social a tutti i loro follower, con un dolce e tenero selfie.

La coppia, che si è conosciuta grazie alla danza, era stata ospite anche a Verissimo. Virna e Nicola a Silvia Toffanin avevano raccontato l'inizio del loro amore e, poi, il desiderio sempre più forte di costruirsi una famiglia tutta loro.

Il post Instagram di Virna Toppi

Virna Toppi ha pubblicato un selfie dal letto d'ospedale, con lei c'è il marito Nicola Del Freo e la loro bambina Asia, appena nata, che è già attaccata al seno della mamma.

La prima ballerina della Scala ha scritto: «Il nostro più grande successo. Asia, l’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile», aggiungendo un cuore rosso. La bambina è nata il 24 agosto nella clinica Mangiagalli di Milano.

Virna e Nicola avevano documentato tutta la gravidanza sui loro profili social postando tenere foto con dediche molto dolci: i due artisti non vedevano l'ora di conoscere la loro piccolina.

Virna Toppi e Nicola Del Freo stanno provando un'emozione grandissima: i due non stavano più nella pelle al solo pensiero di stringere tra le loro braccia Asia.

Qualche tempo fa, la ballerina scriveva su Instagram: «Che sensazione straordinaria rendersi conto di star creando una vita dentro di sé. Mi hanno sempre parlato della gravidanza come di una fase bellissima in cui ci si sente un po’ come delle ‘divinità’, ma finché non lo si vive in prima persona non si capisce esattamente cosa si intende».

