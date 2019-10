Vieni da me, proposta di matrimonio di Giovanni Conversano rifiutata dalla fidanzata. Lei torna: «Ecco perché l'ho fatto»

Domenica 6 Ottobre 2019, 13:46

, compagna di Giovanni Conversano , è tornata aospite didopo la proposta di matrimonio ricevuta una settimana fa . La Pezzaioli non aveva dato alcuna risposta al padre di sua figlia, aveva solo detto: «Vedremo», gelando lo studio e nell'ultima puntata trasmessa ha voluto dare dei chiarimenti.La Miss ha spiegato che la proposta è arrivata in modo improvviso: «Immaginavo una proposta diversa, un anello che è un simbolo, anche di bigiotteria», chiarisce che si sarebbe immaginata quindi qualcosa di diverso, «Pensavo a un qualcosa di più intimo. Mi dispiace aver reagito così, non era mia intenzione… Giovanni è poco romantico. In quel momento non me la sono sentita di dire ‘sììì'».Dopo le parole la Balivo manda in onda una clip con Conversano: «Io oggi sono qui a casa con Enea, ho capito la reazione che hai avuto l’altro giorno. Ti amo profondamente, volevo essere certo che fossimo in due a volere ciò […] La mia proposta è ancora valida, anche se comprendo le tue esigenze». Giada però resta nelle sue convinzioni dicendo che la risposta che darà la darà a 4 occhi, ma senza sbilanciarsi. Secondo epic fail per Conversano