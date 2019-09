Vieni da me: Giovanni Conversano fa la proposta di matrimonio alla fidanzata, lei rifiuta. Caterina Balivo allibita

Giovanni Conversano

Venerdì 27 Settembre 2019, 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena oggi pomeriggio nel salotto di Rai1. L'ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto in diretta la mano alla compagna, madre del figlioletto di due anni Enea. Ma la reazione della modella 25enne ha spiazzato tutti.In un primo momento Giada non ha risposto, lasciando di sasso il fidanzato Giovanni Conversano, con cui sta insieme da nove anni. Gelo in studio. A quel punto, è intervenuta Caterina Balivo che visibilmente imbarazzata ha chiesto: «». E Giada Pezzaioli - che si è classificata quarta a Miss Italia 2019 - ha spiegato: «».La conduttrice con un pacchetto in mano ha replicato: «». Giada risponde: «La terremo come buon auspicio...». E Giovanni Conversano conclude con un sorriso amaro: «».