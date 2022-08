Victoria dei Maneskin scatenata, la vacanza in Puglia diventa hot: su Instagram topless e tatuaggi spinti

Victoria De Angelis ci ha preso gusto. La bassista dei Maneskin si gode le vacanze estive e dopo gli scatti hot di Ibiza, condivisi su Instagram, ecco spuntare nuove foto sempre più bollenti. Victoria è scatenata e regala ai suoi follower i momenti clou della vacanza in compagnia delle amiche, infiammando il web.

Topless e tatuaggi spinti

Dopo aver raggiunto il successo planetario, per i Maneskin è tempo di vacanze. E così il gruppo romano ha deciso di passare qualche giorno insieme sull'isola del divertimento per eccellenza. Ma, adesso, ognuno si gode il meritato riposo insime ai propri affetti. Damiano è a Salerno insieme alla sua dolce metà, Giorgia Soleri, mentre Victoria ha optato per un viaggio in Puglia con le amiche di sempre. E la loro vacanza è davvero hot. Le ragazze si esibiscono sui social in topless, coperti da stelline, ma anche in pose davvero provocanti ed esibiscono anche tatuaggi sul basso ventre con frasi esplicite.

La reazione dei fan

Ormai i fan di Victoria De Angelis sono abituati ai suoi scatti hot. La bassista del gruppo romano ha quasi 4 milioni di follower che apprezzano con commenti entusiasti. E anche quando si spinge oltre, scrivendosi sul corpo chiari riferimenti sessuali come «scop**mo» o «su*a», i suoi fan sembrano gradire e stanno al gioco, in un mix tra seduzione e sfida alle censure. D'altronde lei è una rocker ribelle e libera e non ha certo paura di mostrare il suo corpo e di parlare liberamente di sesso e omosessualità.

