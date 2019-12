Verissimo, Costanza Caracciolo pazza di gioia «Sono incinta. Aspetto una femmina»

Verissimo

Venerdì 6 Dicembre 2019, 15:13

. E' radiosa e bellissima,è l'ospite del salotto di. L'ex velina e compagna di, che è al sesto mese di gravidanza, ha svelato il suo dolce segreto annunciando anche il sesso della futura secondogenita.La showgirlparla per la prima volta a, in onda sabato pomeriggio, della sua nuova maternità e in esclusiva rivela il sesso del futuro secondogenito:«».A Silvia Toffanin racconta di aver voluto aspettare il giusto tempo per annunciare la notizia pubblicamente: «Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza».Infine, sui desideri del maritoconfida: «È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso - e conclude – in effetti devo dire che va benissimo così».