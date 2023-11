Vanessa Incontrada, crisi superata con Rossano Laurini. Il post social: «La mia famiglia»

di Alessia Di Fiore

Vanessa Incontrada si mostra sorridente accanto al compagno Rossano Laurini, imprenditore toscano da cui la conduttrice spagnola ha avuto un figlio, Isal, che lo scorso luglio ha compiuto 15 anni.

La crisi

I due hanno attraversato una profonda crisi di coppia, che però sembrerebbe appartenere al passato... si sono messi insieme nel 2007, poi nel 2022 è arrivato un periodo difficile, che sembrava aver portato la coppia al capolinea.

«Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione», aveva dichiarato l' Incontrada in un'intervista a Vanity Fair.

Podcast

Mesi dopo però, i due si sono riavvicinati, e il pubblico ne ha avuto la conferma ufficiale quando, ospite al podcast "Mamma Dilettante" di Diletta Leotta, Vanessa Incontrada ha dichiarato: «Stiamo insieme da 16 anni, da tanto tempo e, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare, oggi dico che mi piacerebbe molto avere un altro figlio, vediamo che succede».

La coppia Incontrada-Laurini ha avuto il suo lieto fine.

