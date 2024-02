Valentino Rossi compie 45 anni, la dedica di Francesca Sofia Novello: «Auguri al mio amore grande»

di Redazione web

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno insieme ormai da sei anni e sembrano essere innamorati ogni giorno di più. Il campione di MotoGp e la modella sono anche genitori della piccola Giulietta che è la gioia delle loro vite. Venerdì 16 febbraio Rossi compie 45 anni e Novello ha deciso di dedicargli un dolce post sul proprio profilo Instagram.

Il post Instagram di Francesca Sofia Novello

Novello ha augurato buon compleanno a Rossi con un post Instagram molto romantico. La modella, infatti, ha pubblicato una serie di foto di coppia in cui i due si scattano selfie, sono in vacanza, si divertono in auto ma anche immagini con Giulietta, il frutto del loro amore.

Francesca ha scritto: «Ogni giorno di più... Buon Compleanno Babu Ti amiamo con tutto il cuore». La risposta social di Valentino non si è fatta attendere e il campione di MotoGp, dopo avere messo like al post, ha scritto: «Grazie amore», aggiungendo l'emoticon di un cuoricino.

La storia d'amore tra Francesca e Valentino

Novello e Rossi si sono conosciuti sei anni fa in pista: lei faceva "l'ombrellina", ovvero, reggeva l'ombrello per riparare i piloti dal sole o dalla pioggia e lui rimase ammaliato dalla sua bellezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Febbraio 2024, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA