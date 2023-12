Valentino Rossi a letto con l'influenza: «39.4 e non è il tempo sul giro»

di Redazione Web

L'influenza stagionale sta mettendo a letto moltissime persone e i vip non sono certo un'eccezione. Dopo Aurora Ramazzotti (26 anni) e Michelle Hunziker (46 anni) che si sono prese il virus intestinale, è il turno di Valentino Rossi (44 anni) che è da ieri, 1 dicembre, a letto con la febbre alta.

Il campione di MotoGP ha condiviso una storia su Instagram in cui mostra le sue condizioni di salute, ma per fortuna, a farlo stare meglio c'è la sua compagna, Francesca Sofia Novello (30 anni). Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Valentino Rossi, l'infermiera d'eccezione

Valentino Rossi ha condiviso con i suoi follower il suo stato di salute: 39.4 di febbre alta, asciugamano sulla fronte per farla abbassare, sorriso di incoraggiamento per i suoi fan.

Il Dottore, tuttavia, non perde la sua ironia e scrive: «39.4 e non è il tempo sul giro». I fan non aspettano altro che il nove volte campione del mondo si rimetta e ritorni di nuovo in forma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 16:23

