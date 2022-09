Totti e Ilary Blasi, prove di normalità nella vita da single: lui torna a giocare a calciotto e lei...

Dopo la bufera, uno sprazzo di serenità. Francesco Totti e Ilary Blasi sono, ormai, da tempo nell'occhio del ciclone del gossip. La loro separazione ha sconvolto tutti e adesso che il loro divorzio entra nel vivo della contesa, entrambi sembrano ricercare quella serenità e quella normalità perdute. Nella loro nuova vita lontani l'una dall'altro è tempo di tornare a dedicarsi alle passioni di una vita.

La passione di una vita

Mentre per Ilary Blasi è giunto il momento di tornare a visitare la sua Roma per la prima volta da single, Francesco Totti è pronto a rispolverare gli scarpini. Il calcio è la passione a cui Francesco non sa proprio rinunciare e così, alla soglia dei 46 anni, è pronto a tornare a indossare i suoi amati scarpini.

Il calciotto

L'ex campione giallorosso è pronto a scendere di nuovo in campo. Non più all'Olimpico di Roma, la sua casa per ben 34 anni, ma sui campi della Lega Calcio a 8. Francesco Totti si appresta a vivere la sua quarta stagione nella sua squadra, la Totti Sporting Club, e per lui ci sarà da affrontare la sfida più difficile di sempre.

La sfida al passato

Già solo dirlo sembra strano, eppure Francesco Totti sfiderà la Roma. Una sfida al suo passato che, probabilmente, non si sarebbe mai immaginato di vivere all'età vigilia dei 46 anni di età. Dopo aver rifiutato le lusinghe dei top club europei, quando ancora era in attività, proprio per evitare che succedesse, ecco che il destino gli ha riservato un'altra sorpresa. Totti è pronto a scendere nella nuova stagione di Lega Calcio a 8, che sarà presentata domani alla Sala d’Onore del Coni. Il campionato, a cui prenderanno parte 22 squadre, partirà ufficialmente il 3 ottobre, ma il primo appuntamento stagionale sarà la finale di Supercoppa, in programma il 26 settembre. E in quell'occasione si sfideranno la Roma scudettata e proprio la squadra guidata da Francesco Totti, che invece ha trionfato nella recente edizione della Coppa Italia. Per Francesco, che tra padel e palestra si allena tutti i giorni, sarà l'occasione giusta per trovare quelle giuste distrazioni dalla sua vita privata che si divide tra i tre amatissimi figli, la nuova fiamma Noemi Bocchi e la disputa legale con l'ex moglie Ilary Blasi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 21:08

