Chanel Totti, il video su Tiktok con papà Francesco è virale: «Sesso? Na cifra» FOTO

Il mood di Chanel Totti? Indifferenza. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti non risponde alle polemiche, anzi, ci scherza su. Su Tik Tok, pubblica un video in cui balla accanto al padre e in sottofondo c'è una canzone ritmata con la voce di Totti registrata che risponde. «Nome?» chiede la voce,«Francesco Totti» risponde l'ex capitano della Roma, «Professione?» continua a chiedere, «Calciatore». E infine: «Sesso?» e qui la battuta esilarante di Totti: «Na cifra». Il tutto mentre Chanel ballava accanto a Totti per poi abbracciarlo sorridente. Il rapporto stretto tra i due sembra essere sempre solido e, nonostante i tanti rumors, continua come prima. E non è tutto. Chanel su Instagram ha pubblicato delle stories con un chiaro riferimento alla sua posizione in merito alla separazione dei genitori.

Cosa ha pubblicato Chanel?

Riprendendo una frase ironica di una pagina social «Mood di sempre: a me n'm n fott proprij» ( A me non interessa proprio). Difficile non collegare questa story alla situazione mediatica che sta travolgendo i genitori. Considerata "la separazione dell'anno", l'affaire Totti-Blasi è ormai diventata una soap a colpi di battutine, tribunale e social. In tutto questo polverone mediatico sono stati inevitabilemente coinvolti i figli che, finora, non si sono pronunciati. Ma le stories di Chanel sembrano un chiaro riferimento. E ancora: «Si torna sempre dove si è stati bene: ok torno a domire ciao» pubblica ancora la 15enne.

I selfie di Chanel

Non sono le uniche stories, infatti. La secondogenita di Totti, 15enne, ha pubblicato anche un selfie con una sua amica e uno da sola allo specchio, prima di uscire. Outfit sportivo, ventre piatto scoperto e una somiglianza netta con mamma Ilary. La ragazza è pronta ad uscire con un mood chiaro: divertirsi senza pensare ad altro. Che sia un volersi distaccare dalla situazione in corso dei genitori?

La situazione

Noemi, paparazzate, messaggi hot, rolex e borse: in queste settimane il fascicolo Totti-Ilary continua ad ampliarsi. I rumors continuano a susseguirsi e i protagonisti non si espongono, anzi, continuano a trascorrere una vita "tranquilla" da separati. Seppur totalmente diversa.

E se da una parte Ilary Blasi, fotografata più volte per le vie di Roma, passa le giornate al circo con la piccola Isabel o al ristorante; dall'altra, l'ex marito Francesco Totti viene fotografato a Montecarlo insieme alla nuova fiamma Noemi Bocchi, con cui è stato pizzicato più volte a feste e in giro per strada.

