Cecilia Rodriguez, pancino sospetto sui social: incinta del suo primo figlio?

Cecilia Rodriguez potrebbe aspettare il suo primo figlio. Alcune foto mostate su Instagram dalla stessa modella mostrano un pancino insolito, che per i fan sembra essere sospetto. Da tempo si parla di possibile gravidanza della Rodriguez e di nozze con il suo compagno Ignazio Moser, ma fino ad ora la coppia ha smentito.

In diverse interviste i due, più innamorati che mai, non hanno mai nascosto il loro desiderio di sposarsi e di mettere su famiglia, ma hanno anche chiarito che non hanno fretta di farlo. Gli ex Vipponi hanno preso parte a un evento, che è stato anche testimoniato sui social. Su tappeto rosso sono stati fotografati, tutti e due in abiti elegantissimi, ma il vestito morbido di Cecilia ha mostrato una rotondità sulla pancia, forme più morbide a quelle a cui la statuaria modella ci ha abituato.

Cecilia incinta del primo figlio?

Secondo i più, infatti, Cecilia Rodriguez sarebbe incinta del suo primo figlio. Numerosi utenti affermano di notare un pancino sospetto, che confermerebbe la gravidanza della sorella di Belen. Qualche giorno fa Cecilia aveva annunciato una pausa dai social per dei problemi di salute, uno stop sospetto che anche in quel caso ha fatto pensare anche in quel caso a una gravidanza. Al momento però né Cecilia, né Ignazio sono intervenuti sulla questione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 13:14

