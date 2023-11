Thais Wigger, la critica sugli addominali “troppo scolpiti”: «Ne vado fiera»

di Marta Goggi

Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia, si tiene in allenamento continuo e documenta i suoi progressi sui social. A 38 anni ha davvero un fisico invidiabile, ma alcuni utenti non la pensano così e le hanno rivolto diverse critiche.

Sui social

I commenti erano indirizzati soprattutto sugli addominali dell'ex velina, ritenuti troppo scolpiti.

Thais si è detta molto fiera dell suo fisico, infatti ha risposto: «Oggi sono molto felice del mio fisico atletico e dei miei muscoli e, ti dico di più, avere i muscoli è come avere un’armatura perché ti protegge da eventuali dolori. Vedermi oggi gli addominali scolpiti mi rende fiera, è simbolo della mia forza perché io ho vinto contro il dolore. Per essere forti non bisogna essere uomini. Basta semplicemente essere una donna fortissima».

