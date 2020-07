di Ida Di Grazia

Ultima attesissima puntata questa sera su canale 5 con il docureality condotto da Filippo Bisciglia, che seguiremo come sempreTre le coppie rimaste in gioco, ma stasera vedremo anche cosa è successo a tutte le coppie del programma un mese dopo.Ultimo falò per le coppie di Temptation Island, tra i più attesi c'è quello di. Martedì abbiamo li abbiamo lasciati con Antonella che assesta un bel ceffone a Pietro dopo aver visto le immagini delcon la single Beatrice.La speranza del pubblico è che la Elia esca da sola dal programma, perchè per Pietro, che forse sperava di uscire come personaggio dalla trasmissione, la partecipazione a Temptation island si è rivelata un vero e proprio boomerang. E' uno dei personaggi più detestati dal pubblico, forse anche più disulla Elia.Ma alla prova del nove ci sono anche, coppia amatissima, ma che sembra essere a rischio a causa di futili incomprensioni.Ultimi ma non per importanzaLei ha fatto di tutto per far ingelosire il giovane fidanza facendo però una magra figura e passando per una donna avida e attaccata solo al denaro. Anche in questo caso il pubblico non ha dubbi e si schiera dalla parte di Andrea. Ma l'ultima puntata sarà anche l'occasione per vedere cosa è successo a tutte le coppie che hanno parteciapato a Temptation Island un mese dopo l'uscita del programma,Avranno confermato la scelta presa al falò o saranno tornate sui loro passi?.