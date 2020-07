Temptation Island: Ciavy umilia Valeria, Filippo Bisciglia costretto a intervenire

di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Thursday 16 July 2020, 23:13

E' stato un falò di confronto piuttosto movimentato quello trache si è concluso con un addio senza rimpianti. L'aggressività di Ciavy nei confronti della sua ormai ex fidanzata ha però constretto Filippo a intervenire più volte.Dopo aver visto il bacio diil cui vero nome è Andrea Maliokapis, ha chiesto il falò di confronto immediato. Appena Valeria è arrivata in spiaggia Ciavy parte carichissimo: «Valè fai schifo? Ma la dignità di donna dove ce l'hai? Hai fatto una grande figura di mer** che non si può spiegare. Vieni qui innamorata, dici che con me stai bene e dopo un giorno e mezzo ti abbracci con un altro». Valeria prova a rispondere ma lui continua a parargli sopra, quando peròdicendole: «Devi andare in giro a testa bassa»,«In questa trasmissione quando si viene al flò è per parlare, quindi ora ti calmi e la lasci parlare». Il falò continua ad essere piuttosto animato, ma Valeria non si fa pi+ mettere i pedi in testa e decide di chiudere la sua storia.