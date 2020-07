di Ida Di Grazia

Pietro delle Piane

Antonella Elia

🤣🤣🤣 la pagina Wikipedia di Pietro Delle Piane 🤣🤣🤣 #TemptationIsland pic.twitter.com/milVOed4lM — Mercurio (@AngryMercurio) July 23, 2020

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilnei confronti di Antonella Elia non è andato proprio giù al pubblico di Temptation Island che ha architettato un divertente "vendetta".Il magico mondo dei social continua a riservare divertenti sorprese, per qualche minuto". Durante la quarta puntataha ammesso di aver baciato la single Beatrice e durante una confessione sul suo rapporto con Antonella Elia ha ribadito più volte il suo essere padre «Io ho fatto un figlio, Antonella non ha niente». Frasi che non sono andate giù al pubblico dei social che ha preso d'assalto la pagina Wikipedia dell'attore romano, cambiandola e aggiornandola in tempo reale e in modo estremamente ironico. Ora la pagina originale è stata ripristinata ma non abbastanza velocemente, perchè gli screenshot stanno facendo il giro del web.