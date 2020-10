Temptation Island, Sofia Calesso torna con Alessandro: «Antonella Elia? La ringrazierò sempre»

In molti la ricordano a Temptation Island mentre parlava in terza persona scatenando la curiosità di Antonella Elia. La domanda «Chi è Sofia?», infatti, era diventata virale durante l'edizione di inizio estate condotta da Filippo Bisciglia. Con il suo discorso in terza persona pianificava di pensare prima a se stessa, ma oggi Sofia Calesso è ritornata insieme ad Alessandro. Lo annuncia, dopo inequivocabili foto sui social, nella trasmissione "Non succederà" più di Giada Di Miceli a Radio Radio.

I due sono usciti separati dal falò di confronto perché il 47enne era troppo confuso. Sofia ha ammesso che entrambi hanno sbagliato e che quando hanno provato a riavvicinarsi hanno dovuto lottare contro le famiglie. I genitori di Alessandro si sono opposti al loro ritorno di fiamma, ma lei ha fatto di tutto pur di riconquistarlo. Sofia non sente di aver sbagliato e spiega che l'essere stati costretti a rifrequentarsi per motivi di lavoro ha facilitato la riconciliazione. Così hanno scoperto che il loro amore non era mai finito e hanno deciso di riprovarci,.

Adesso Calesso torna a sognare la convivenza con Alessandro: «Il mio desiderio è averlo sempre con me». Antonella Elia le è sempre stata vicina. La showgirl è stata la protagonista della scorsa edizione di Temptation Island. «La ringrazierò sempre», dichiara Sofia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 14:49

