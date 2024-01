Taylor Swift, preso l'uomo che ha cercato di entrare in casa sua due sere di seguito. Dopo il primo arresto ci ha riprovato

di Alessia Di Fiore

L'uomo che ha cercato per ben due volte di introdursi all'interno dell'abitazione newyorkese della pop star Taylor Swift sarebbe stato arrestato. L'individuo, secondo quanto rivelato dal portale americano TMZ, è stato messo in manette la notte del 21 gennaio per poi riprovare a intrufolarsi nella casa di Swift anche la sera successiva.

Due tentativi in due sere

«L’uomo che è stato ammanettato e portato via sabato mentre cercava di accedere alla casa di Taylor a New York - rivelano da alcune fonti delle forze dell'ordine - ha avuto il coraggio di avvicinarsi ancora una volta al suo appartamento lunedì, una cosa che la sua squadra di sicurezza e i vicini circostanti hanno immediatamente notato».

«Il capo della sicurezza di Taylor ha immediatamente chiamato la polizia quando l’uomo è arrivato», si legge poi sul portale. «Ci è stato detto che gli agenti della polizia di New York sono arrivati sulla scena, ma non sono riusciti a trovare immediatamente l’uomo, tuttavia, non ci è voluto molto per rintracciarlo… era dietro l’angolo».

L'arresto

L'uomo è stato beccato a un isolato di distanza dall'abitazione della cantante e immediatamente ammanettato dagli agenti e portato via su una volante di servizio.

Non è stato ancora reso noto se all'uomo, per cui già era stato emesso un mandato d'arresto nel 2017, verranno mosse nuove accuse.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA