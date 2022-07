Tamara Ecclestone, il ladro italiano che rubò nella sua casa tradito da un dettaglio... molto intimo

Tamara Ecclestone, identificati i tre ladri che nel dicembre del 2019 fecero un colpo all'interno della sua lussuosa casa di Londra. Nonostante i sistemi di massima sicurezza, tre italiani erano riusciti a portare via dalla villa della figlia di Bernie Ecclestone ben 20 milioni di sterline (quasi 24 milioni di euro) tra denaro in contanti e gioielli. Uno di loro, però, ha commesso un clamoroso e superfluo errore.

I ladri perdono il telefono: rintracciati e costretti a restituire tutto. E le vittime riprendono la scena

Tamara Ecclestone, il furto incredibile nel 2019

Era il dicembre del 2019 quando tre uomini erano riusciti a eludere il sistema di sorveglianza, entrando nell'elegante e lussuosa casa che Tamara Ecclestone possiede a Kensington. L'ereditiera e influencer si trovava fuori per una vacanza e i tre ladri erano riusciti a entrare in giardino, nascondendosi nella casetta dei figli di Tamara Ecclestone e riuscendo, infine, a entrare da una finestra. Tutte le 57 stanze della gigantesca casa (dal valore di circa 70 milioni di sterline, oltre 82 milioni di euro) erano chiuse, ma i ladri erano riusciti ad aprirle con un piede di porco. Mai, nella storia d'Inghilterra, un furto in casa aveva fruttato così tanto. I tre ladri avevano studiato a lungo i punti deboli della casa e tutte le telecamere a circuito chiuso installate.

Tamara Ecclestone, il ladro tradito dalla foto del pene

La polizia era riuscita ad acquisire immagini dei tre ladri, scoprendo anche che avevano alloggiato in un hotel nel quadrante sudorientale di Londra. Proprio qui, uno dei tre ha commesso l'errore peggiore dopo un colpo praticamente perfetto. Per divertimento, l'uomo ha inviato una foto del proprio pene al numero di cellulare che l'hotel aveva fornito ai clienti per le emergenze notturne. Il receptionist, una volta ricevuto il messaggio, aveva bloccato il numero ma lo aveva anche salvato. Inoltre, il ladro aveva utilizzato il proprio documento d'identità per il check-in nell'hotel. Risalire a lui è stato facile, come spiega anche Metro.co.uk.

Tamara Ecclestone, tre italiani gli autori del furto

Si trattava di Jugoslav Jovanovic: nonostante le origini slave, che appaiono chiare dal suo nome, questo 25enne ha la cittadinanza italiana. Così come i suoi complici, il 44enne Alessandro Donati e il 45enne Alessandro Maltese. L'uomo, una volta inchiodato, ha ammesso le proprie colpe ed è stato processato e condannato insieme ai due complici, anche per altri furti, avvenuti sempre a Londra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 20:57

