Stormy Daniels ospite d'onore alla fiera del porno: vestita a righe tra le colleghe superhot

Da pornostar non proprio conosciutissima a ospite d'onore alla fiera dell'erotismo:, la pornostar balzata agli onori delle cronache per la presunta relazione con il presidente degli Stati Unitiè stata chiamata come ospite d'onore a Venus, la fiera del porno che si è inaugurata qualche giorno fa a Berlino.Come ha ricordato il portavoce della fiera, Walter Hasenclever,è stata una delle «top star americane degli ultimi 16 anni» e gli organizzatori contano sulla sua presenza per pubblicizzare l'evento. La Daniels sostiene di essere stata pagata 120mila dollari poco prima delle elezioni presidenziali del 2016 per mantenere segreta una sua relazione con Trump risalente al 2006.Nei giorni scorsi, Stormy Daniels ha dato alle stampe una sua biografia, Full disclosure, nella quale ricorda l'incontro con Trump, raccontando particolari poco lusinghieri sui genitali del tycoon, come