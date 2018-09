La pornostar Stormy Daniels torna alla ribalta con il libro Full Disclosure, in uscita il 2 ottobre, e alcune anticipazioni stanno già facendo discutere: secondo quanto riporta la pornostar, in, il pene di, il presidente degli Stati Uniti, sarebbe «più piccolo della media» e come «il fungo di Mario Kart».Nel testo la pornostar racconta numerosi dettagli sulla presunta relazione con Trump. E in particolare confronta l'organo genitale del presidente con Toad, un personaggio con la testa da fungo del mondo di Super Mario. «Sa di avere un pene insolito. È come un grosso fungo, un fungo velenoso.... Ero sdraiata lì, infastidita dal fatto che stavo avendo un rapporto sessuale con una persona con il pube da Yeti e i genitali come il fungo di Mario Kart», le sue parole. «Potrebbe essere stato il sesso meno impressionante che abbia mai fatto, ma chiaramente lui non ha condiviso questa opinione», continua.Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, dice di aver avuto un rapporto con Trump durante un torneo di golf per celebrità in California nel 2006, fatto che lui nega. Ora la donna è in causa per sciogliere il famigerato accordo di non divulgazione siglato prima delle elezioni del 2016 (con cui ha intascato 130 mila dollari), sostenendo che il presidente non l'ha mai firmato.Nel libro, Stormy sostiene anche che Trump le promise di farla entrare nel reality show The Apprentice (reality visto anche in Italia concome protagonista) e lui stesso le suggerì un trucco per farla rimanere in più episodi dello show. «Scopriremo come farti affrontare le sfide in anticipo», le avrebbe detto Trump secondo le anticipazioni: «Voleva farmi imbrogliare, ed era al 100% una sua idea», continua la pornostar.