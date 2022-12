Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Parigi: la sorpresa di lui per il compleanno dell'influencer

di Redazione web

Domani, giovedì 22 dicembre, l'influencer ed ex gieffina Sophie Codegoni, compirà 22 anni. Per festeggiare il suo compleanno il compagno Alessandro Basciano le ha fatto una sorpresa: ha organizzato un viaggio. Sophie non era a conoscenza della destinazione fino a qualche minuto fa.

Sophie e Alessandro sono volati a Parigi

Questa mattina Sophie Codegoni ha postato alcune storie Instagram che la vedevano intenta a partire per una destinazione sconosciuta. Fino al momento dell'imbarco il fidanzato Alessandro Basciano è riuscito a mantenere il segreto sulla destinazione.

Pochi minuti fa l'influencer, tramite il proprio profilo Instagram ha svelato dove trascorrerà il compleanno: a Parigi.

Tra poco genitori

Tra pochi mesi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno genitori. La coppia infatti, aspetta la prima bambina che si chiamerà Celine.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 17:26

