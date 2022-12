Sophie Codegoni incinta, la gaffe con Basciano: «Non era nei nostri piani». Poi la frecciatina alla ex

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano saranno genitori e se in questi giorni si festeggia la lieta notizia dell'arrivo di una bambina, sulla gravidanza ci sono stati molti rumors e alla fine la coppia ha voluto chiarirli in un'intervista al settimanale Oggi. I due hanno ammesso che la bimba non è stata cercata, ma sono comunque felicissimi che sia arrivata.

Gravidanza inaspettata

«Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata. Io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test. Sono andata a comprarne subito un altro, dicendo: “Quello di prima era difettoso”. L’ho rifatto e ho detto: “Mi sa che è rotto pure questo. Ma sono tutti difettati?”», ha ammesso Sophie. Quando lei ha comunicato ad Alessandro della gravidanza lui non le ha creduto, anche perché pochi giorni prima gli aveva fatto uno scherzo dicendo che aspettava un bambino, ma non era vero.

I due si sono conosciuti e innamorati al Gf. Stanno insieme da un anno e molti hanno criticato proprio la velocità con cui hanno deciso di mettere su famiglia e la giovane età della Codegoni: «Io ho sempre detto che sarei diventata mamma a vent’anni, ma non intendevo proprio a vent’anni (sorride, ndr). Però, ho anche letto dei commenti… Dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo (quasi un anno). Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Noi sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo. Sono giovane è vero, ci può essere un po’ di paura, ma io sono contenta», replica Sophie.

I rapporti con la ex

In passato i due avevano parlato di avere figli, ma a riguardo, la ex di Basciano aveva tuonato: «Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura». Clementina Deriu, madre del primo figlio dell'ex tronista, lamentava la scarsa presenza di lui come papà, ma sembra che oggi abbia cambiato idea.

I due confessano di avere un buon rapporto (entrambi) con la ex e che ora sarà importante organizzarsi per far quadrare il tutto. La coppia ha anche detto di aver spiegato al bambino che sarà in arrivo una sorellina e lui pare ne sia felicissimo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 15:43

