Soleil Sorge: «Forse un figlio da qui a tre anni»

di Redazione web

Soleil Sorge conduce il programma web "GfVip Party" insieme al collega Pierpaolo Pretelli. Proprio durante l'ultima puntata dello show, l'influencer ha fatto una dichiarazione choc che ha lasciato a bocca aperta il compagno di Giulia Salemi ma anche tutti i fan del reality che erano in ascolto. Soleil, quando partecipò al Grande Fratello Vip, fece molto parlare di sé, soprattutto per la relazione che intrattenne con Alex Belli e la querelle che si creò con la moglie di lui, la modella Delia Duran.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge si insultano sui social: «Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco del c**o»

Verissimo, Soleil Sorge e l'amore per mamma Wendy: «Lei è la mia migliore amica, col tumore abbiamo avuto paura»

Giulia Salemi indossa due corna e lancia una frecciatina a Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è successo

Le parole di Soleil Sorge

Durante la diretta del GfVip Party, Soleil ha risposto ad alcune domande di Pierpaolo Pretelli. L'ex gieffino le ha chiesto: «Quali sono i tuoi piani per il futuro prossimo?», al quesito la modella ha risposto: «In realtà ancora non lo so, forse un figlio, da qui a tre anni».

Dopo lo sgomento generale, Soleil ha riso e poi ha aggiunto: «Anche se forse è meglio se adotto un cucciolo di panda».

La lite social tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Nelle scorse ore, i riflettori social sono stati puntati sui profili di Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due ex concorrenti del GfVip si sono, infatti, lanciate alcune frecciatine che non sono passate inosservate.

La modella italo americana "ha accusato" Sophie di continuare a copiarla.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA