Verissimo, Soleil Sorge e l'amore per mamma Wendy: «Lei è la mia migliore amica, col tumore abbiamo avuto paura»

Nella puntata odierna, sabato 4 marzo, di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Soleil Sorge e la mamma Wendy. Le due hanno raccontato il loro rapporto e come, nel corso delle loro vite, si siano legate sempre di più. Soleil e Wendy avevano anche partecipato in coppia al reality "Pechino Express" dove avevano avuto più di qualche discussione con gli altri concorrenti per il loro essere troppo competitive. Soleil e la mamma hanno anche raccontato il brutto periodo che stanno attraversando a causa del tumore di Wendy.

Il legame di Soleil e Wendy

Soleil Sorge e Wendy hanno un bellissimo rapporto: mamma e figlia sono davvero molto legate e l'influencer non ha mai nascosto questo legame profondo nemmeno quando era all'interno della casa del GfVip. Soleil ha detto: «Per me la mamma è la persona più importante della mia vita. Se oggi sono così lo devo solo a lei: mi ha insegnato ad essere ambiziosa, determinata e donna». Soleil ha poi raccontato come il ritorno del tumore di Wendy abbia stravolto (ancora una volta) le loro vite: «Quando è arrivata la diagnosi, c'è stato un momento di grande sconforto perché pensavamo di esserci lasciate tutto alle spalle. In questo momento la situazione è stabile ma purtroppo la paura rimane sempre».

Soleil e l'amore

Durante l'intervista a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto a Soleil se in questo momento il suo cuore è impegnato. L'influencer ha risposto: «Sì sono impegnata ma non voglio dire di più o espormi troppo perché che io dica cose positive o negative, andranno comunque a toccare il mio rapporto quindi preferisco tenere la mia vita privata al sicuro».

