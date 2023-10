Sofia Crisafulli, star di TikTok: «Con Agostino è finita, ma ci sarà sempre Thiago con me». La lite in diretta di ieri sera insospettisce

di Redazione web

Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti si sono lasciati e ad annunciarlo è stata la tiktoker con una storia su Instagram in cui chiedeva rispetto per la situazione e privacy. La coppia è diventata molto popolare si TikTok e sono seguitissimi dai più giovani. La loro storia d'amore ha attraversato molti momenti delicati e già da qualche giorno si vociferava su una possibile rottura.

Tuttavia, ad allarmare ancora di più i fan era stata una lite in diretta su Twitch.

La lite in diretta

Sofia Crisafulli è stata ospite dei Testosterone (un gruppo di ragazzi che fa dirette su Twitch) e ha avuto un'accesa discussione con Sara Diamante, altra ospite, perché l'ha accusata di fare commenti poco carini su raagzzi impegnati. Sara, infatti, aveva fatto apprezzamenti molto espliciti su Agostino e Sofia non l'aveva presa molto bene: «Non mi permetterei mai a fare questi commenti su un ragazzo fidanzato e che ha un figlio, se tu non lo sai sono ca**i tuoi.

Sofia e Agostino, infatti hanno un figlio insieme, Thiago, di un anno soltanto.

La rottura

«Come vi ho reso partecipi dell’inizio ci tengo a dirvi anche che la relazione tra me ed Agostino è terminata, da un po’ a questa parte, ovviamente non per la live di ieri sera, dove sono state dette anche cose fuori posto e mi scuso per questo, del resto vi chiedo un pochino di tatto e delicatezza da entrambe le parti, non mandate odio a nessuno perché nessuno si odia, le cose non andavano da un bel po, ma giustamente preferisco tenere private le altre cose tra noi, ci sarà sempre Thiaghino e ci sarà sempre rispetto e civiltà per lui vi chiedo di nuovo tatto e delicatezza per entrambi», ha scritto Sofia Crisafulli mentre annunciava ufficialmente la separazione dal papà di suo figlio, Thiago.

