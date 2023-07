Simona Ventura in bikini a 58 anni, i social si dividono: «Non puoi alla tua età». Ma i fan notano un dettaglio

di Redazione web

Simona Ventura non ha paura del tempo che passa e i fan non possono fare altro che darle ragione. Nei suoi ultimi post su Instagram, la conduttrice si è mostrata in bikini, tra le spiagge più belle della Sardegna, mentre si gode le sue meritate vacanze, prima di tornare a lavoro sui nuovi programmi televisivi. In una delle ultime foto, la conduttrice appare molto disinibita nel suo bikini giallo, ma i fan hanno notato un dettaglio molto divertente che, sicuramente, a Simona sarà sfuggito.

Simona Ventura: «Mio figlio vivo dopo 11 coltellate, così sono cambiate le mie priorità. Fazio è una grossa perdita per la Rai»

Simona Ventura, frecciata a Barbara D'Urso: «Perchè non sono mai stata invitata da lei? Io non escludo, gli altri sì»

Simona Ventura in bikini giallo fluo

Simona Ventura ha sollevato numerose polemiche con il suo ultimo post, dove appare raggiante in un bikini giallo fluo e il suo copricostume in macramè. I fan più attenti, tuttavia, hanno notato un particolare: il copricostume era al contrario. I fan l'hanno avvisata sotto i post, ma i commenti che hanno ricevuto maggiore attenzione sono stati quelli degli hater che la criticavano per le foto, a loro detta, troppo hot ed «esagerate per la tua età. A 58 anni non puoi fare le foto quasi nuda».

Simona Ventura ha preferito non rispondere alle critiche, ma ha continuato a godersi la sua vacanza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA