Sara Croce, la confessione choc: «Per Ballando ho iniziato ad andare dallo psicologo»

di Marta Goggi

Sara Croce, ex madre natura di Ciao Darwin e concorrente di Ballando con le stelle, ha raccontato in un'intervista le difficoltà vissute durante il percorso e il rapporto con i giudici, che le hanno rivolto alcune critiche durante le puntate.

Le sue parole

Al settimanale Chi in merito al rapporto con i giuidici, ha detto che hanno usato «un modo crudo per dirmi di non fare la ragazzina, di farmi vedere un po' di più, di osare: quando ti buttano così giù o gli dai ragione o tiri fuori gli artigli».

Durante l'intervista a Chi ha anche parlato delle difficoltà vissute con se stessa: «Il rapporto con il mio corpo non è sempre stato semplice, ci pativo perché ero troppo magra. Poi ho iniziato ad andare in palestra, che ancora oggi è il mio sfogo principale, e ho iniziato a piacermi di più. La consapevolezza vera e propria l'ho avuta quando mi hanno scelto tra mille ragazze per fare Madre Natura. Però non sono perfetta: talvolta ho i brufoli e la ritenzione, ma mi vado bene così».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 16:28

