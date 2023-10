Samantha De Grenet, il figlio Brando compie 18 anni. La dedica speciale della mamma: «Non smetteremo mai di amarti»

di Redazione Web

Brando, il figlio di Samantha De Grenet e Luca Barbato, ha compiuto diciotto anni. La conduttrice ha sempre mostrato l'amore smisurato che prova per il figlio. Infatti, nelle ultime ore Samantha De Grenet ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae loro due insieme a Luca dietro alla torta di compleanno di Brando. A corredo del post Instagram, la conduttrice ha scritto una bellissima lettera di auguri per il figlio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La dedica di Samantha De Grenet

«Caro amore nostro, tu hai il nostro cuore e hai fatto delle nostre vite un capolavoro - ha scritto Samantha De Grenet a corredo del post Instagram -.

La conduttrice ha aggiunto: «Ti auguriamo di trovare sempre l'energia e la positività di affrontare le situazioni difficili, di lasciar andare ciò che non è importante, di allontanare litigi e drammi inutili , di non farti mai guidare da rancore , invidia e orgoglio e di rialzarti ancora più forte le volte che inevitabilmente cadrai e di amare ogni singolo giorno della tua vita rendendo unico e speciale ogni momento. Circondati di veri amici, di persone che ti vorranno bene nonostante i tuoi difetti , perché chi ti ama veramente imparerà ad amare anche quelli».

«Ti auguriamo di essere sempre te stesso, di non aver mai paura di esprimere il tuo pensiero e di seguire sempre il tuo cuore - ha concluso Samantha De Grenet -. Fai ciò che ti rende felice, rispetta ogni essere umano ed ogni essere vivente e combatti per i tuoi ideali, ma non perdere mai di vista i tuoi valori. Non smetteremo mai di amarti e sostenerti. Con tutto il nostro Amore».

