Salvatore Esposito, a Verissimo la storia d'amore con Paola: «Conosciuti su Facebook, ho preso l'aereo...»

Salvatore Esposito ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” su Canale5. Salvatore Esposito ha raggiunto il successo con la sua interpretazione di Genny Savastano nell’acclamata serie Sky “Gomorra”, giunta alla sua ultima edizione.

Salvatore Esposito ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo" ha parlato dell'importanza della sua famiglia: «Se uno ci pensa - ha spiegato - io sono nato come attore otto anni fa e ho fatto molte cose. Sono grato alla vita, alla mia famiglia che mi sostiene. Sono stato un ragazzo terribile, se ci fosse qui mia madre racconterebbe cose terribile. Ero scatenato, non riuscivano a tenermi a bada. Ho sempre sognato di fare l’attore, il primo musical l’ho fatto in un villaggio turistico a 6 anni. Ho lavorato per anni un fast food, dai 18 ai 24, poi una mattina mi sono svegliato dicendo ai miei genitori che volevo fare l’attore, volevo realizzare il mio sogno».

Il ruolo in Gomorra ha cambiato la sua vita: «Ricevo la telefonata dal regista Stefano Sollima che mi dice che sarei stato protagonista. Quando l’ho comunicato alla mia famiglia è partito un misto di lacrime e risate, ma ancora non conoscevamo la reale portata della serie. Mi ha permesso di lavorare a livellò internazionale, che confrontarmi anche con registi molto importanti».

Gomorra è ormai arrivato alla fine: «Mi dispiace, ma è come la fine di una storia. Sei triste per quello che c’è stato, hai vissuto, le persone che hai incontrato, ma allo stesso tempo sono pronto a nuove avventure. Uno di queste è la serie tratta dal mio libro, “Lo Sciamano”….».

Salvatore Esposito è fidanzato da anni con la campagna Paola Rossi e se non fosse per il Covid i due si sarebbero già sposati: «Con la mia fidanzata ci siamo conosciuti su Facebook. Otto anni fa mi ha mandato un messaggio, mi aveva comunque colpito la sua foto profilo e abbiamo cominciato a chattare. Era in Spagna, stava facendo l’Erasmus, io sono partito e sono rimasto una settimana li. Non ci eravamo mai visti dal vivo ma solo scritti, arrivato all’aeroporto si aprono le porte e lei mi è corsa incontro… Da lì non abbiamo più smesso di baciarci…”.

