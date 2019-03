Rosa Perrotta, nuovo attacco a Giulia De Lellis: «Deve stare al suo posto, non sa niente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche giorno fa c’era stata una lite social che aveva coinvolto Pietro Tartaglione eda una parte eassieme al ritrovato fidanzato Andrea Damante dall'altra. Tutto era iniziato per una battuta di Pietro sulle coppie che tornano insieme per le copertine e poi era partito il botta e risposta sulla rete.Tutto sembrava archiviato ma ora Rosa è tornata sull’argomento Giulia De Lellis. L’ex tronista ed isolana ha difeso il fidanzato: “È stata offensiva nei nostri confronti - ha fatto sapere in un’intervista a “Nuovo Tv” - io sono dovuta intervenire: non deve permettersi. Ha detto a Pietro che era un disperato perché è andato in tv a raccontare della gravidanza, facendo credere che tra noi ci fosse una crisi, cosa non vera. Lei non sa niente di noi, deve stare al suo posto”.Poi ha parlato anche di Andrea Damante: “Si è intromesso, ha insultato Pietro via messaggio. Il mio fidanzato gli ha detto di darsi una ridimensionata, perché non è il caso di offendere le persone e di credersi chissà chi. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione ma con rispetto”.