Rosa Di Grazia su Deddy: «Ha lasciato un segno in me. Ci siamo visti...»

Non solo talenti brillanti, a sbocciare dal programma di Amici di Maria de Filippi sono anche nuove storie d'amore. Il talent, infatti, ha fatto da cupido a tanti giovani ragazzi. Lo scorso anno, tra le coppie più amate, formatesi all'interno del programma, c'erano Grazia Di Rosa, ballerina, insieme a Deddy, cantante. Rosa, nella sua intervista alla trasmissione web Dimmi di te di Lorella Cuccarini, sua ex coach ad Amici20, ha parlato della fine della storia con Deddy, praticamente mai decollata una volta conclusa l'edizione.

Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy: il gesto inaspettato dopo la rottura e lo sfogo

“Allora, con Deddy non siamo mai scesi sul particolare della fine della nostra storia. Non abbiamo mai spiegato i motivi, nonostante sia nata sotto i riflettori, e come è giusto che sia anche le persone che ci hanno amato e seguito si sono affezionate”. Rosa Di Grazia ha poi proseguito spiegando che ancor prima di essere una coppia entrambi sono dei ragazzi con dei sogni da realizzare, lui nella musica, lei nel ballo. Il loro obiettivo è quello di poter raggiungere i propri sogni e stanno quindi cercando il loro posto nel mondo.

Rosa Di Grazia ha ammesso di aver aspettato Deddy e di averlo sostenuto fino alla fine del programma, ha sottolineato "al cuore non si comanda" ma la loro relazione non è andata a buon fine. "Lui ha lasciato un segno in me, e anche la storia in sé per sé. Lui ha il suo posticino, non rinnegherò mai nulla, è stato forte e sentito. Ci siamo visti al concerto di Aka, i rapporti non sono come prima ma l’occasione di salutarci c’è stata"

