Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy: il gesto inaspettato dopo la rottura e lo sfogo

Tra Deddy e Rosa Di Grazia è finita con la fine del programma Amici 20. I due non sono riusciti a cominciare una frequentazione lontano dalle telecamere e dai riflettori. Dopo sospetti e indiscrezioni è stata la ballerina a chiarire il tutto deludendo i fan della coppia. Ultimamente, tuttavia, non è passato inosservato un gesto inaspettato. Sembra che i due si siano tolti il "segui" reciprocamente su Instagram. Ci sarebbero anche alcune frecciatine 'sfogo' da parte di entrambi.

Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy: il gesto inaspettato

I motivi della rottura non sono noti, ma di recente si sarebbero anche lasciati andare a uno sfogo senza precedenti. Nella serata di venerdì 2 luglio scorso il cantante ha condiviso sul suo account Twitter la frase “Le parole feriscono“. Dopo pochi secondi la ballerina ha richiamato al rispetto rivendicando il diritto di vivere il proprio dolore in silenzio. Messaggi rivolti all'ex o ai fan? I dubbi rimangono.

Amici 20, la reunion imbarazzante da Lorella Cuccarini

Solo qualche giorno fa Rosa è stata ospite da Lorella Cuccarini e ha provato imbarazzo nella scelta della playlist per la festa. Arrivato il momento di "Zero passi", il successo di Deddy, il pensiero è finito inevitabilmente alla loro storia. Così Rosa aveva annunciato tempo fa la fine della frequentazione: «La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po' di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente. Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene. Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a “ricominciare da me”!»

