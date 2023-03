Ron Howard, star di Happy Days: «Ho visto mia figlia nuda sul palco, che choc. Non è quello che un genitore spera di vedere»

di Redazione Web

Ron Howard, il Richie Cunningham di Happy Days oggi regista e produttore cinematografico, ha raccontato quanto è stato difficile per la sua psiche vedere sua figlia Bryce Dallas Howard esibirsi completamente nuda in un'opera teatrale al College. «Vedere la propria figlia nuda sul palco non è esattamente ciò che un genitore spera di vedere», ha raccontato Howard.

Il racconto di Ron Howard

L'intervista è stata trasmessa in un episodio di "In Depth with Graham Bensinger". Il regista ha raccontato di aver assistito ad uno spettacolo teatrale sperimentale, frequentato da sua figlia, in cui tutti gli attori si sono spogliati dopo pochi minuti dall'inizio. Ron Howard ha però elogiato sua figlia come artista soprattutto per il suo coraggio di stare sul palco. Ha anche aggiunto: «Sono solo un po' terrorizzato perché il mondo dello spettacolo è molto più duro per le donne che per gli uomini».

E poi, ha continuato: Ho sempre creduto in Bryce. Si è è laureata alla Tisch School of the Arts della New York University, e poi, ha recitato in The Village, The Help e in due film di Jurassic World. Ha anche diretto diversi episodi di The Mandalorian, così come un episodio di The Book of Boba Fett».

