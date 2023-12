Romina Carrisi, il pancione a meno di un mese dal parto: «34 settimane»

di Cristina Siciliano

Romina Carrisi, 37 anni, quartogenita di Al Bano e Romina Power sta per diventare mamma per la prima volta. In arrivo c'è un maschietto, primo figlio per Romina e il terzo per il compagno Stefano Rastelli, di 17 anni più grande e già papà di Emma, 19 anni, e Lola 16. Oggi la figlia di Al Bano e Romina Power sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita ed infatti è molto attiva soprattutto su Instagram poiché ha deciso di condividere tutta la sua gioia con i suoi follower. Infatti, nelle ultime ore Romina Carrisi ha pubblicato attraverso le sue Instagram stories una foto dove rivela di essere alla 34esima settimana di gravidanza.

La gravidanza

«Manca poco ma non ho ancora la valigia pronta - ha raccontato Romina Carrisi a Verissimo -. Non ho ancora capito cosa devo mettere. Nascerà a Roma e non abbiamo ancora deciso come si chiamerà, cioè abbiamo un nome nel cuore ma ancora dobbiamo decidere, solo che non vogliamo svelare tutto prima del tempo».

La figlia della Power e Albano è pronta per trascorrere un Natale davvero speciale e pieno di emozioni. Il suo primo figlio, infatti, nascerà a inizio gennaio.

