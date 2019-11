Regina Elisabetta, la svolta ambientalista: «Acquisterà solo pellicce ecologiche»

regina Elisabetta

Mercoledì 6 Novembre 2019, 11:03

La notizia è su tutti i giornali britannici. A rivelarlo, Angela Kelly - già assistente di Sua Maestà per l'abbigliamento e tuttora sua confidente informale - in uscita con il suo nuovo libro.Secondo Kelly, l'ordine di acquistare solo eco-pellicce risale ad alcuni mesi fa. Come riporta il, le fonti hanno confermato che il cambio di direzione riguarderebbe solo i nuovi indumenti. Secondo il sito inlgese,La regina è stata più volte criticata dalle organizzazioni benefiche per i diritti degli animali per aver continuato a indossare pellicce, nonostante le numerose case di alta moda abbiano abbandonato l'uso del prodotto. Il suo nuovo approccio è stato accolto con favore dagli attivisti. Claire Bass, direttrice esecutiva di Humane Society International, ha dichiarato: «».C'è chi nota come(e nipoti della regina) William e soprattutto Harry, in prima fila su questo fronte con Meghan.