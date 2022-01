Regina Elisabetta, «no» alla richiesta di Meghan e Harry di alloggiare a Windsor

Ancora news dal Regno Unito. Sembra che la Regina Elisabetta abbia rifiutato il piano «inappropriato» escogitato da Meghan Markle e dal principe Harry. Come rivela il Sun, dopo essersi sposati, i duchi di Sussex hanno deciso di volere un posto più grande per mettere su famiglia e avrebbero escogitato un piano per migliorare il loro tenore di vita.

Si dice che la coppia si sia avvicinata alla regina per cercare di soggiornare nel castello di Windsor, scelta a cui la Regina si è opposta, dando loro la dimora di Frogmore Cottage (secondo il Sunday Times).

Lo scritto ed esperto reale Hugo Vickers ha spiegato all'Express il rifiuto della monarca: «Ci sono camere e suite vuote negli appartamenti privati ​​all'interno del castello di Windsor che i Sussex potrebbero aver tenuto d'occhio, o forse alcuni ex alloggi nei giardini del castello, cambiati in altre cose. Ma sono alloggi che non possono ospitare famiglie».

