La Regina Elisabetta va ad Ascot: raggiante e sorridente, per la prima volta senza Filippo

La regina Elisabetta II si è presentata al Royal Ascot, l'evento ippico più importante del mondo che, da 300 anni, si tiene in Inghilterra ogni terza settimana di giugno. La regina è apparsa raggiante, in abito e cappellino verde menta, nonostante, al suo fianco, non ci fosse l'amato marito Filippo, morto poco più di due mesi fa.

Il Royal Ascot 2021 è iniziato martedì, inaugurato dal principe Carlo e dalla consorte Camilla. C'era molta attesa per Elisabetta II, perché non era chiaro se la regina avrebbe presenziato. Sabato si è presentata sorridente e in ottima forma. Elisabetta non partecipava al Royal Ascot dal 2019, dopo che l'anno scorso le gare erano state sospese a causa del Covid-19. La regina Elisabetta, affiancata dalle sue guardie del corpo, è stata appaludita e acclamata dalla folla che l'ha vista arrivare mentre veniva eseguito l'inno nazionale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Giugno 2021, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA