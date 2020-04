La principessa Beatrice costretta ad annullare il matrimonio: il suo Royal Wedding sfortunato sin dall'inizio

Favola in stand-by per Beatrice di York, costretta ad annullare le nozze a causa del coronavirus. Da quando è stato annunciato il matrimonio, la principessa non è stata molto fortunata come la sorella e i cugini. Prima lo scandalo che ha coinvolto il padre Andrea, poi l'emergenza Covid-19. Royal wedding rimandato, dunque, a data da destinarsi. Impossibile trasgredire il lookdown e privare i sudditi della vista di cavalli, carrozze e tutto il resto. E non è l'unica della Famiglia Reale a doversi sacrificare: la nonna, la Regina Elisabetta ha cancellato i tradizionali colpi di cannone per il suo compleanno.

Beatrice di York doveva sposare l'immobiliarista italiano Edoardo Mapelli Mozzi il prossimo 29 maggio, ma non c'è stata pace per la coppia sin dal primo momento. All'inizio dovevano essere nozze in grande stile, che si sono ridimensionate a causa degli scandali del padre. La Regina Elisabetta aveva chiesto alla nipote di organizzare un matrimonio più morigerato rispetto a quello della sorella Eugenia. The Queen aveva inoltre messo a disposizione i giardini di Buckingham Palace per il banchetto di nozze. Non erano più accettabili né la diretta televisiva né il consueto giro in carrozza.

Poco dopo, però, la situazione è addirittura precipitata con il principe Carlo positivo al tampone, il lockdown e le vittime britanniche. Con l'emergenza sanitaria la coppia aveva optato per una cerimonia privata, celebrata nella Cappella di St. James’s Palace, ma - come svela People - la figlia primogenita di Sarah Ferguson ha poi preferito di annullare tutto. Non senza rammarico. «In questo momento non riescono a pensare al matrimonio. In futuro sì, ma in questo momento non sanno quando», ha svelato un portavoce.

