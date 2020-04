La Regina Elisabetta compie 94 anni, ma niente colpi di cannone per il coronavirus

di Silvia Natella

La Regina Elisabetta sta per compiere 94 anni, la decisione legata al coronavirus: «Ha cancellato tutto, non accadeva da 68 anni». Il compleanno reale si avvicina, ma quest'anno per la Regina Elisabetta non saranno sparati i tradizionali 41 colpi di cannone a salve. Martedì 21 aprile la sovrana compirà 94 anni, ma ha deciso che la ricorrenza non sarà festeggiata come ogni anno nel Regno Unito. A causa dell'emergenza coronavirus non si sparerà sulla Parade Groud a Hyde Park ed è la prima volta in 68 anni. Lo ha annunciato un portavoce della Famiglia Reale.

Leggi anche > Meghan Markle e Harry 'squattrinati', William e Kate potrebbero pagar loro uno stipendio: ecco perché

Secondo Elisabetta «non sarebbe appropriato questo omaggio a causa delle attuali circostanze», ha fatto sapere una fonte di Palazzo. Una conseguenza immediata del lockdown, dal momento che i sudditi non possono uscire di casa e ammirare lo spettacolo e la parata della cavalleria reale. La decisione però è stata presa anche in segno di rispetto per le vittime del Covid-19 e per il lutto di tante famiglie britanniche. Non è dunque il momento di festeggiare, anche se così facendo si viene meno a una delle tradizioni più longeve sotto il suo regno.

Annullato anche il Trooping the Colour - la sfilata della bandiera - in programma per il 13 giugno. La parata si svolge dal 1748 e segna i festeggiamenti per il compleanno ufficiale del re o della regina nel Regno Unito. Anche in quell'occasione la regina esce per salutare milioni di britannici dal balcone di Buckingham Palace.

Come riporta il Mirror, sarà possibile celebrare la giornata soltanto attraverso i social. Sui canali ufficiali sarà pubblicato un post per quest'occasione speciale, ma le chiamate saranno circoscritte ai familiari e non è previsto nessun video di ringraziamento. La Regina Elisabetta ha fatto un memorabile discorso alla Nazione pochi giorni fa per rammentare la forza del popolo britannico e l'eccezionalità delle circostanze.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA