William e Kate Middleton separati per le feste: ecco perché i duchi di Cambridge non mangeranno insieme il giorno di Natale

A palazzo reale tutti seguono le rigide tradizioni anche durante le feste natalizie. Il principe William e la principessa Kate Middleton saranno costretti a dividersi il giorno di Natale e a non trascorrere insieme gran parte della giornata, in particolare il pranzo del 25 dicembre.

La tradizione impone che durante la festività i coniugi debbano rimanere in camere distinte e vedersi solo a partire dalle 16 del pomeriggio, per l'ora del tè. Ma quali sono i motivi?

Il giorno di Natale

A Natale, William lascerà Kate mangiare da sola.

La colazione dei reali

L'ex chef reale Darren McGrady ha spiegato che le donne fanno colazione nelle loro camere mentre gli uomini si riuniscono due ore prima in sala da pranzo. Questo porta a una situazione in cui il principe e la principessa, così come le altre coppie reali, non mangiano mai insieme. Diverse fonti giornalistiche, tra cui il Daily Mail, hanno riportato le dichiarazioni di McGrady, in cui ha spiegato che le donne optano per una colazione leggera con frutta, pompelmo, pane tostato e caffè consegnati nelle loro stanze esattamente alle 9:00, mentre gli uomini hanno un pasto più sostanzioso alle 8:30 con uova, bacon, funghi, aringhe e rognoni alla griglia.

Questa separazione non è del tutto chiara ma secondo alcuni potrebbe avere lo scopo di dare alle donne più tempo per prepararsi per la funzione religiosa in cui saranno presenti anche numerosi fotografi. Il primo incontro dei reali è per il tè pomeridiano alle 16:00, seguito da torte e finger sandwich nel salone di Sandringham. Infine, la vigilia di Natale è all'insegna della tradizione tedesca dell'Heiligabend Bescherung, dove si cena e poi si aprono i regali.

