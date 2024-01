Il principe William è ateo? Sorgono i dubbi sulla futura incoronazione

di Alessia Di Fiore

Il principe William potrebbe essere il primo monarca a non essere nominato anche capo della chiesa anglicana come Re Carlo ed Elisabetta II prima di lui.

In effetti scarseggiano le volte in cui il principe di Galles è stato avvistato nei pressi di una chiesa, se non per partecipare a occasioni pubbliche o commemorazioni e anniversari come il Natale a Sandringham o la Pasqua a Windsor.

William ateo?

A differenza di re Carlo e di Elisabetta II, promotori entusiasti delle diversità religiose, William ha sempre preferito non esprimersi in merito, suscitando nel pubblico e nei media il dubbio che il futuro monarca non abbia una fede religiosa.

Una solida fede religiosa è sempre stata alla base della monarchia inglese, soprattutto nel giorno dell'incoronazione, William potrebbe dunque rompere questa tradizione e essere il primo Re a non essere nominato anche capo della Chiesa anglicana.

Il principe William cambierà per sempre il rito dell'incoronazione? E' una domanda a questo punto lecita.

